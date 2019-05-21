21.05.2019 14:03

Предприниматели заплатят более трех миллионов за нелегалов

Очередные рейды инспекторов Гоструда выявили 29 нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.



// kh.dsp.gov.ua

Так, в общественной организации, которая занимается предоставлением физически-оздоровительных услуг, использовался труд 10 работников без официального трудоустройства.

В обществе с ограниченной ответственностью по переработке фруктов и овощей выявлено 9 неоформленных работников.



Предприниматель в сфере общественного питания нанял 5 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.



А предприниматель, осуществляющий розничную торговлю продуктами питания и табачными изделиями, задействовал 1 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.



В обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается строительством, выполнялись работы повышенной опасности с использованием 4 нелегально трудоустроенных работников.



По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму более 3 миллиона 600 тысяч гривен.