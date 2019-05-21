21.05.2019 15:01

Всю ночь пожарные 67-го поста тушили дома под Харьковом (ФОТО)

За сутки пожарные потушили 2 частных жилых дома в Харьковском районе.



// ГСЧС

Вызов на первый пожар поступил в 21:50. На улице Конституции в Мерефе горел частный дом почти на всей площади в 100 кв.м.



На ликвидацию пожара были задействованы спасатели 49-й пожарной части и 67-го пожарного поста. Благодаря оперативным действиям чрезвычайников уже в 22:50 пожар удалось локализовать, а в 23:55 - полностью ликвидировать. На месте происшествия работали 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.



Другой пожар в частном доме произошел в 23:57 в поселке Буды на ул. Кооперативной, 3. Поэтому спасатели 67-го поста отправились на помощь прямо с места тушения предыдущего пожара. К их прибытию дом горел на площади 70 кв.м. Руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы. Впоследствии им на помощь прибыли пожарные подразделения из Харькова и Мерефы.



В 1:27 совместными усилиями спасатели локализовали огонь и в 4:41 полностью его ликвидировали.



По предварительным данным причиной первого пожара стало короткое замыкание электросети, а второго – неосторожное обращение с огнем.