21.05.2019 14:43

Воришка-любитель спиртного легко отделался

Мужчина украл виски, но долго погулять не смог.



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Змеевской районный суд вынес приговор рецидивисту, очень любящему виски.

6 апреля 2019 года уроженец Боровой, решил в пгт. Слобожанское Змиевского района Харьковской области стащить в местном магазине спиртное.

Он подошел к полкам с алкогольными напитками, где убедившись, что его действия никем замечены не будут, тайно похитил поллитровую бутылку виски стоимостью окло 350 грн.

Он положил бутылку в карман куртки и не рассчитался при выходе из магазина. В тот же день на железнодорожном вокзале г. Слободского он был задержан работниками полиции и изъято похищенную бутылку виски. В совершенной краже искренне раскаялся, изъявил готовность нести предусмотренную уголовным законом ответственность.

Суд пришел к выводу, о возможности исправления осужденного без отбывания наказания и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с испытанием на срок 2 года.