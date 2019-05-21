21.05.2019 15:22

Женщина-почтальон, лишившая денег отца и ребенка, предстанет перед судом

Женщина присвоила средства мужчины, которые он должен был получить в качестве социальной выплаты.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Первомайский отдел полиции с заявлением обратился 30-летний харьковчанин. По словам мужчины полицейские узнали, что неизвестный завладел деньгами в сумме 1497 гривен, которые он получает как опекун своей несовершеннолетней сестры.

Пострадавший пояснил, что когда приехал получить средства за три месяца этого года, то оказалось, что за один месяц он уже якобы получил деньги. При этом человек с начала года не был в Первомайском и средства в отделении почты не получал.

В ходе срасследования полицейские установили причастность к совершению преступления 29-летней почтальона.

Как выяснилось, злоумышленница завладела вверенными ей денежными средствами в виде социальной выплаты (пенсии) по потере кормильца, к которым имел доступ в силу своих должностных обязанностей. В ходе опроса женщина предоставила правдивые показания.

Следователем Первомайского отдела сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении преступления.