21.05.2019 15:49

Похождения любителя воровать средь бела дня: приговор вынесен

Еле унося тяжелые вещи, преступник их демонтировал и крал.



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Золочевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, обокравшему три дома.

Первую воровскую вылазку ранее не судимый мужчина совершил 6 марта 2019 года.

В дневное время суток мужчина проник на крышу частного дома и демонтировал, тайно похитив почти 143 кг. металлической черепицы на 713 грн., после чего с места совершения преступления скрылся.

Через две недели его вновь потянуло на воровстов и 19 марта 2019 года, также днем, пока не было хозяки дома перелез через забор, демонтировал и уволок двухконфорочная чугунную плиту, чугунную кастрюлю и различные мелкие обломки черного металла на 52-килограмма (264 грн.)

Зевершилась его воровсьткая карьера после ворвоской вылазки 25 марта 2019 года, воспользовавшись отсуствием хозяина взломал навесной замок и, проникнув в дом, как и в прллых раз стащил плиту и другие изделия на 46,4 кг. (232 грн.,)

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою свою вину. В содеянном искренне раскаялся.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины решено было назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

Суд, на основании ст.75 УК Украины освободил воришку от отбывания наказания с испытанием на 1 (один) год.