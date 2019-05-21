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21.05.2019  15:49   

Похождения любителя воровать средь бела дня: приговор вынесен

Еле унося тяжелые вещи, преступник их демонтировал и крал.


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Золочевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, обокравшему три дома.
 
Первую воровскую вылазку ранее не судимый мужчина совершил 6 марта 2019 года.
 
В дневное время суток мужчина проник на крышу частного дома и демонтировал, тайно похитив почти 143 кг. металлической черепицы на 713 грн., после чего с места совершения преступления скрылся.
 
Через две недели его вновь потянуло на воровстов и  19 марта 2019 года, также днем, пока не было хозяки дома перелез через забор, демонтировал и уволок двухконфорочная чугунную плиту, чугунную кастрюлю и различные мелкие обломки черного металла на  52-килограмма (264 грн.) 
 
Зевершилась его воровсьткая карьера после ворвоской вылазки 25 марта 2019 года, воспользовавшись  отсуствием хозяина взломал навесной замок и, проникнув в дом, как и в прллых раз стащил плиту и другие изделия на 46,4 кг. (232 грн.,)
 
В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою свою вину. В содеянном искренне раскаялся.
 
На основании ч.1 ст.70 УК Украины решено было назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.
 
Суд, на основании ст.75 УК Украины освободил воришку от отбывания наказания с испытанием на 1 (один) год.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  воровство, золочев, харьков
 
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