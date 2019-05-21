21.05.2019 16:19

В Харькове напали на предпринимателя

Полицейские проводят проверку по факту нападения на харьковчанина.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о мужчине, доставленном с телесными повреждениями в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, поступила в Немышлянский отдел 21 мая около в 08:00.

Для установления всех обстоятельств к потерпевшему в больницу была направлена ​​следственно-оперативная группа Немышлянская ОП.

На месте совершения нападения пока работают участковые офицеры полиции, которые проводят поквартирный обход жилых домов для установки и опроса свидетелей происшествия.

Установлено, что пострадавшим является 46-летний житель Харькова, который занимается предпринимательской деятельностью.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации указанного события по Уголовному кодексу Украины. Проверка продолжается.