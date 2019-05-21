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21.05.2019  18:19   

Преступник, которого разыскивали харьковские копы, пойман в Сумах

Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивает первостоличная полиция.


//debaty.sumy.ua
ГУ Нацполиции Полтавы получило на днях сообщение о том, что  бывший сожитель выбивает двери.
 
Уже прибыв на место происшествия, на улице Ивана Сирко, инспекторы действительно обнаружили мужчину, который, якобы, пришел за своими вещами. Однако заявительница, напуганная агрессивным поведением своего бывшего сожителя, вызвала патрульных.
 
Инспекторы, заметив нервозность человека и желание чем быстрее уйти, проверили его личность по имеющимся базами данных. Выяснилось, что 36-летнего сумчанина разыскивает полиция Харьковщины за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.
 
Для установления всех обстоятельств патрульные доставили мужчину в городской отдел полиции.
Источник:   Сумські дебати
 Тэги:  задержание, розыск, харьков
 
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