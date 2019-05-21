21.05.2019 18:49

Странный тип разгуливал с гранатой, найденной на Салтовке (ФОТО)

Копы обнаружили злоумышленника, который хотел обменять боеприпас на наркоту.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, снгодня, 21 мая около в 14:00 сотрудники патрульной полиции во время патрулирования по улице Рудика, заметили подозрительного типа.

В ходе личного досмотра у 33-летнего харьковчанина изъяты корпус гранаты РГД-5 и запал к ней.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование.

Как пояснил мужчина, боеприпас он нашел накануне вечером в районе улицы Академика Павлова и оставил себе, чтобы в дальнейшем обменять на наркотические средства.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.