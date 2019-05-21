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21.05.2019  18:49   

Странный тип разгуливал с гранатой, найденной на Салтовке (ФОТО)

Копы обнаружили злоумышленника, который хотел обменять боеприпас на наркоту.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, снгодня, 21 мая около в 14:00 сотрудники патрульной полиции во время патрулирования по улице Рудика, заметили подозрительного типа.
 
В ходе личного досмотра у 33-летнего харьковчанина изъяты корпус гранаты РГД-5 и запал к ней.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование.
 
Как пояснил мужчина, боеприпас он нашел накануне вечером в районе улицы Академика Павлова и оставил себе, чтобы в дальнейшем обменять на наркотические средства.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  граната, наркотики, харьков
 
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