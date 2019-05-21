Главная Новости Криминал и происшествия Хулиган разгромил кафе: приговор вынесен
21.05.2019  19:19   

Хулиган разгромил кафе: приговор вынесен

Хулиган разбил посуду, товар и толкнул работницу заведения.


twitter.com
Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор хулигану.
 
Обвиняемый – уроженец Тюменской области России, гражданин Украины.
 
По данным суда, вечером 10 ноября 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе в пгт Краснопавловка Лозовского района, где намеревался продолжить застолье.
 
Однако вдруг хулиган начал громко и нецензурно выражаться в адрес работников кафе, перебросил деревянную скамейку, разбил стеклянные рюмки и стаканы, сорвал с барной стойки монетницу, разбил четыре бутылки с водкой с витрины.
 
На неоднократные замечания работников кафе не реагировал и в ответ продолжал нецензурно выражаться, после чего схватил работницу кафе и с силой толкнул ее. Женщина ударилась о холодильник.
 
В целом действия злоумышленника продолжались около 20 минут, причиненные убытки составили почти 500 грн.
 
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 УК Украины и определил для него наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  хулиганство, приговор, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.05 Криминал и происшествия Головой по сити-лайту: подростки похулиганили в центре города 14.05 Криминал и происшествия Полицейские вырвали пистолет на АЗС (ВИДЕО) 19.04 Криминал и происшествия Выпивший хулиган с пистолетом, выращивавший коноплю, подрался с копом
 
 

Видео

В Харькове в День защиты детей пройдет флешмоб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 