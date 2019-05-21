21.05.2019 19:19
Хулиган разгромил кафе: приговор вынесен
Хулиган разбил посуду, товар и толкнул работницу заведения.
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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор хулигану.
Обвиняемый – уроженец Тюменской области России, гражданин Украины.
По данным суда, вечером 10 ноября 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе в пгт Краснопавловка Лозовского района, где намеревался продолжить застолье.
Однако вдруг хулиган начал громко и нецензурно выражаться в адрес работников кафе, перебросил деревянную скамейку, разбил стеклянные рюмки и стаканы, сорвал с барной стойки монетницу, разбил четыре бутылки с водкой с витрины.
На неоднократные замечания работников кафе не реагировал и в ответ продолжал нецензурно выражаться, после чего схватил работницу кафе и с силой толкнул ее. Женщина ударилась о холодильник.
В целом действия злоумышленника продолжались около 20 минут, причиненные убытки составили почти 500 грн.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 УК Украины и определил для него наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год.