21.05.2019 19:19

Хулиган разгромил кафе: приговор вынесен

Хулиган разбил посуду, товар и толкнул работницу заведения.



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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор хулигану.

Обвиняемый – уроженец Тюменской области России, гражданин Украины.

По данным суда, вечером 10 ноября 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе в пгт Краснопавловка Лозовского района, где намеревался продолжить застолье.

Однако вдруг хулиган начал громко и нецензурно выражаться в адрес работников кафе, перебросил деревянную скамейку, разбил стеклянные рюмки и стаканы, сорвал с барной стойки монетницу, разбил четыре бутылки с водкой с витрины.

На неоднократные замечания работников кафе не реагировал и в ответ продолжал нецензурно выражаться, после чего схватил работницу кафе и с силой толкнул ее. Женщина ударилась о холодильник.

В целом действия злоумышленника продолжались около 20 минут, причиненные убытки составили почти 500 грн.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 УК Украины и определил для него наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год.