В Харькове спасли запертого в машине иностранного студента

Медики спасли иностранного студента, которого друзья закрыли в автомобиле.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Инцидент призошел 20 мая.
По данным врачей, 22-летний парень провел в машине около 12 часов. Бригада скорой диагностировала у него тепловой удар и госпитализировали пострадавшего в областную клиническую больницу.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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