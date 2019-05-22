Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове спасли запертого в машине иностранного студента
22.05.2019  08:49   

В Харькове спасли запертого в машине иностранного студента

Медики спасли иностранного студента, которого друзья закрыли в автомобиле.


// facebook

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Инцидент призошел 20 мая.

По данным врачей, 22-летний парень провел в машине около 12 часов. Бригада скорой диагностировала у него тепловой удар и госпитализировали пострадавшего в областную клиническую больницу.

Источник:   SQ
 Тэги:  машина, спасатели, харьков, медики, солнечный удар
 
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