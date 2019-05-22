Главная Новости Криминал и происшествия Харьковская фемида снисходительно однеслась к дезертиру со взорванного арсенала
22.05.2019  08:56   

Харьковская фемида снисходительно однеслась к дезертиру со взорванного арсенала

Суд отпустил домой сбежавшего с Балаклейского арсенала бойца ВСУ


// facebook

Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области, передает.

По данным суда, обвиняемый проходил службу по мобилизации на должности такелажника воинской части А1352 (балаклейский арсенал). Однако в августе 2014 года мужчина оставил часть, которая дислоцируется в городе Балаклея, и не появлялся на службе до 3 апреля 2019 года.

На суде обвиняемый пояснил, что уклонялся от военной службы без уважительных причин. Свое новое место жительства не сообщил, но знал, что его разыскивают. В начале апреля 2019 года сдался.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Мужчину отпустили домой.

Источник:   Главное
 Тэги:  дезертир, арсенал, балаклея, харьков, суд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.05 Криминал и происшествия На Харьковщине осудили бывшего АТО-шника, совершившего дубль-дезертирство 12.03 Армия В Харькове поймали дезертира, прятавшегося 2 года 20.11 Криминал и происшествия Дезертира, устроившего себе 4-летний отпуск, отдали под суд
 
 

Видео

В Харькове в День защиты детей пройдет флешмоб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 