22.05.2019 08:56

Харьковская фемида снисходительно однеслась к дезертиру со взорванного арсенала

Суд отпустил домой сбежавшего с Балаклейского арсенала бойца ВСУ



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Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области, передает.

По данным суда, обвиняемый проходил службу по мобилизации на должности такелажника воинской части А1352 (балаклейский арсенал). Однако в августе 2014 года мужчина оставил часть, которая дислоцируется в городе Балаклея, и не появлялся на службе до 3 апреля 2019 года.

На суде обвиняемый пояснил, что уклонялся от военной службы без уважительных причин. Свое новое место жительства не сообщил, но знал, что его разыскивают. В начале апреля 2019 года сдался.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Мужчину отпустили домой.