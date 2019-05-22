Харьковская фемида снисходительно однеслась к дезертиру со взорванного арсенала

Суд отпустил домой сбежавшего с Балаклейского арсенала бойца ВСУ
Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области, передает.
По данным суда, обвиняемый проходил службу по мобилизации на должности такелажника воинской части А1352 (балаклейский арсенал). Однако в августе 2014 года мужчина оставил часть, которая дислоцируется в городе Балаклея, и не появлялся на службе до 3 апреля 2019 года.
На суде обвиняемый пояснил, что уклонялся от военной службы без уважительных причин. Свое новое место жительства не сообщил, но знал, что его разыскивают. В начале апреля 2019 года сдался.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Мужчину отпустили домой.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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