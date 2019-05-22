22.05.2019 09:08

Возобновлено расследование производства автотехнической экспертизы по делу о смертельном ДТП в центре Харькова

Прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении действий экспертов, осуществляющих автотехническая экспертиза в уголовном производстве по ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которой погибли шесть человек.



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«Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов была отменена прокурором только после подачи жалобы в суд ... производства направлено в следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области», - написал адвокат одного из обвиняемых в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, Ленинский райсуд Харькова удовлетворил иск Перепела и обязал открыть уголовное производство в отношении действий экспертов, осуществляющих автотехническая экспертиза, по ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное заключение эксперта, предоставленный органа, осуществляющего досудебное расследование, суда) УК Украины.

Следователь не нашел состава преступления в действиях экспертов и закрыл уголовное производство ввиду отсутствия состава преступления.

Перепелица обжаловал в суде постановление следователя о закрытии уголовного производства.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пятеро из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц) УК Украины.

20 октября 2017. Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

8 ноября 2017 Киевский райсуд Харькова взял под стражу Дронова

2 февраля 2018 обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Во время дебатов гособвинения потребовал признать Зайцеву и Дронова виновными по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибло несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года, а гражданские иски пострадавших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовал признать его невиновным ввиду недоказанности состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение убытков).



Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.



26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренных статьей (по десять лет), и лишения права управлять транспортными средствами на три года.