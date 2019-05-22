22.05.2019 11:01

Харьковчанина спасли от загоревшейся стиральной машины (ФОТО)

В Основянском районе во время пожара гсчсники спасли хозяина квартиры.



// ГСЧС

Днем 21 мая произошел пожар на первом этаже жилого девятиэтажного дома по ул. Грозненской, 54.



Прибывшие на тушение пожарные 2-й и 41-й пожарно-спасательных частей в течение 20 минут локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение огня и еще через 10 минт окончательно его погасили.

Площадь пожара составляла 2 кв.м. Горели домашние вещи и стиральная машина на кухне.



При обследовании квартиры спасатели нашли ее хозяина, 1960 года рождения. Его немедленно вывели из опасной зоны на свежий воздух. Благодаря оперативным действиям спасателей мужчина не пострадал.



Из-за сильного задымления на лестничной клетке было принято решение эвакуировать жителей подъезда. Спасатели вывели на улицу 10 человек.



Причина пожара устанавливается.