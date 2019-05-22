Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанина спасли от загоревшейся стиральной машины (ФОТО)
22.05.2019  11:01   

Харьковчанина спасли от загоревшейся стиральной машины (ФОТО)

В Основянском районе во время пожара гсчсники спасли хозяина квартиры.


// ГСЧС

Днем 21 мая произошел пожар на первом этаже жилого девятиэтажного дома по ул. Грозненской, 54.

Прибывшие на тушение пожарные 2-й и 41-й пожарно-спасательных частей в течение 20 минут локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение огня и еще через 10 минт окончательно его погасили.

Площадь пожара составляла 2 кв.м. Горели домашние вещи и стиральная машина на кухне.

При обследовании квартиры спасатели нашли ее хозяина, 1960 года рождения. Его немедленно вывели из опасной зоны на свежий воздух. Благодаря оперативным действиям спасателей мужчина не пострадал.

Из-за сильного задымления на лестничной клетке было принято решение эвакуировать жителей подъезда. Спасатели вывели на улицу 10 человек.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.05 Криминал и происшествия Всю ночь пожарные 67-го поста тушили дома под Харьковом (ФОТО) 21.05 Криминал и происшествия В пригороде Харькова всю ночь горели продуктовые склады (ФОТО) 21.05 Криминал и происшествия Большой сарай сгорел вместе с сухостоем (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове в День защиты детей пройдет флешмоб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 