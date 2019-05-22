Харьковчанина спасли от загоревшейся стиральной машины (ФОТО)

В Основянском районе во время пожара гсчсники спасли хозяина квартиры.
Днем 21 мая произошел пожар на первом этаже жилого девятиэтажного дома по ул. Грозненской, 54.
Прибывшие на тушение пожарные 2-й и 41-й пожарно-спасательных частей в течение 20 минут локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение огня и еще через 10 минт окончательно его погасили.
Площадь пожара составляла 2 кв.м. Горели домашние вещи и стиральная машина на кухне.
При обследовании квартиры спасатели нашли ее хозяина, 1960 года рождения. Его немедленно вывели из опасной зоны на свежий воздух. Благодаря оперативным действиям спасателей мужчина не пострадал.
Из-за сильного задымления на лестничной клетке было принято решение эвакуировать жителей подъезда. Спасатели вывели на улицу 10 человек.
Причина пожара устанавливается.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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