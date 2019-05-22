Главная Новости Криминал и происшествия Забил до смерти а труп жарил утюгом: наркомана-изверга осудили за убийство родственника
22.05.2019  10:49   

Забил до смерти а труп жарил утюгом: наркомана-изверга осудили за убийство родственника

Приговором Московского районного суда Харькова 28-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве своего дяди (ч. 1 ст. 115 УК Украины).


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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры со ссылкой на руководителя Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимира Куприянова,   во время суда было доказано, что мужчины жили в одной квартире. Они часто ссорились из-за того, что осужденный злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

В день убийства между ними вновь возник конфликт.

Племянник, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, набросился на 53-летнего дядю с кулаками. Он несколько раз ударил родственника в лицо, после чего схватил черенок от швабры и бил им мужчину, пока не сломал «орудие».

Под силой ударов потерпевший упал на диван. Тогда злоумышленник нашел кусок пластиковой палки и стал наносить мужчине многочисленные удары по голове. Остановился злоумышленник лишь после того, как жертва перестала подавать признаки жизни.

Чтобы убедиться, что дядя умер, осужденный включил утюг и прикладывал ее к различным частям тела погибшего.

После содеянного убийца позвонил отцу и сообщил о содеянном. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия правоохранителей.

Убийцу приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

 

Источник:   Пресс служьа Прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков, наркоман, утюг, родня
 
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