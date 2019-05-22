22.05.2019 11:08

Отравление коммунальщиков в коллекторе Купянска: полиция открыла уголовное производство

В результате происшествия один человек погиб, еще двое оказались в больнице в тяжелом состоянии.



// Нацполиция

ЧП произошло 21 мая в 16:09 в городе Купянск. Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двух работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе.

Как сообщили сегодня утром в мэрии Купянска, 53-летний сотрудник коммунальной службы в стабильном состоянии, самостоятельно передвигается. 38-летний мужчина находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



