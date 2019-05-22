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22.05.2019  11:08   

Отравление коммунальщиков в коллекторе Купянска: полиция открыла уголовное производство

В результате происшествия один человек погиб, еще двое оказались в больнице в тяжелом состоянии.


// Нацполиция

ЧП произошло 21 мая в 16:09 в городе Купянск. Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двух работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе.

Как сообщили сегодня утром в мэрии Купянска, 53-летний сотрудник коммунальной службы в стабильном состоянии, самостоятельно передвигается. 38-летний мужчина находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  коммунальный, коллектор, харьков, купянск, жертва, рабочий, полиция, расследование
 
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