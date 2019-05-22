Главная Новости Криминал и происшествия В Карпатах получил травмы еще один малолетний ребенок из Харькова
22.05.2019  13:19   

В Карпатах получил травмы еще один малолетний ребенок из Харькова

На Раховщине в горах травмировалась 6-летняя девочка.


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Вблизи горы Менчул Раховского района трамировалась 6-летняя девочка из Харькова, которая проходила туристическим маршрутом вместе с родителями. Днем ранее на соседней горе спасатели оказывали помощь 5-летнему харьковчанину.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области.

«Туристов найдено, предоставлено доврачебную помощь и доставили в г. Рахов. От госпитализации отказались. Состояние здоровья удовлетворительное », - уточняют спасатели.

 

 

 

Источник:   Заголовок
 Тэги:  карпаты, туристы, харьков, травма, спасатели
 
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