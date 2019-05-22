В Карпатах получил травмы еще один малолетний ребенок из Харькова

На Раховщине в горах травмировалась 6-летняя девочка.
Вблизи горы Менчул Раховского района трамировалась 6-летняя девочка из Харькова, которая проходила туристическим маршрутом вместе с родителями. Днем ранее на соседней горе спасатели оказывали помощь 5-летнему харьковчанину.
Об этом сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области.
«Туристов найдено, предоставлено доврачебную помощь и доставили в г. Рахов. От госпитализации отказались. Состояние здоровья удовлетворительное », - уточняют спасатели.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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