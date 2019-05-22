22.05.2019 11:31

Спасала сына от уголовки с наркотиками, а попалась на крючок мошенников

Двое жителей Балаклейского района перечислили деньги за спасение своих родственников от «тюрьмы».



bagnet.org

В общей сумме мошенникам достались 70 тысяч гривен.



20 мая в дежурную часть районной полиции обратилась с заявлением 54-летняя женщина. Как выяснилось, пострадавшей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что ее сын задержан за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Чтобы «решить дело» и не открывать уголовное производство в отношении «правонарушителя», неизвестный попросил перевести на его банковскую карточку 40 тысяч гривен. Растерянная женщина вместо того, чтобы позвонить сыну или в полицию, отправилась в ближайший терминала и перечислила требуемую сумму. Через несколько часов пострадавшая связалась с сыном и поняла, что ее обманули.



Аналогичный случай произошел с 43-летним жителем Балаклее. Мошенник позвонил заявителю и сообщил, что его сын совершил тяжкое преступление и для того, чтобы он не попал в тюрьму, необходимо заплатить. Пострадавший сразу попытался позвонить сыну, но тот был вне зоны досягаемости. После этого мужчина перечислил за спасение родственника 30 тысяч гривен.



По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.