Лихач на «копейке» сбил женщину-пешехода (ФОТО)

Авария произошла в поселке Андреевка Балайлейского района 20 мая около 20:26.
По предварительным данным, водитель легковушки ВАЗ-2101 двигался с превышением скорости. Заметив пешехода, который шел вдоль проезжей части, водитель не успел затормозить и совершил наезд на женщину.
47-летнюю пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Балаклейскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Досудебное следствие продолжается. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд экспертиз.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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