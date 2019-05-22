22.05.2019 11:54

Лихач на «копейке» сбил женщину-пешехода (ФОТО)

Авария произошла в поселке Андреевка Балайлейского района 20 мая около 20:26.



// Нацполиция

По предварительным данным, водитель легковушки ВАЗ-2101 двигался с превышением скорости. Заметив пешехода, который шел вдоль проезжей части, водитель не успел затормозить и совершил наезд на женщину.

47-летнюю пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в Балаклейскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



Досудебное следствие продолжается. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд экспертиз.



