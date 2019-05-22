22.05.2019 12:31

Пожар на Салтовке: соседей выводили из задымленного подъезда

По время пожара в 9-этажке пожарные спасли женщину и эвакуировали еще 6 жильца дома.



// ГСЧС

21 мая в 19:20 спасателям сообщили о пожаре в 9-этажном жилом доме по пр. Тракторостроителей, 162-б.



К месту происшествия немедленно прибыло 3 отделения Службы спасения Харькова на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.



На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома.

Общая площадь пожара составила около 12 кв.м. В квартире горели мебель и домашние вещи.

Из-за сильного задымления подъезда и попадания дыма через вентиляционные отверстия в квартиры на верхних этажах, спасателям пришлось проводить эвакуационные мероприятия, во время которых они спасли 70-летнюю женщину и эвакуировали еще 6 жильцов дома.



В 19:36 пожар был локализован, а уже в 19:46 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.