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22.05.2019  12:36   

Тройное ТП на Полтавском Шляхе: пострадала пассажир (ФОТО)

Столкновение произошло 22 мая около 10:00 на ул. Полтавский Шлях, 81.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mazda, Mitsubishi и Geely, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительным данным, медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Geely.

Аварию оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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