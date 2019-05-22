Тройное ТП на Полтавском Шляхе: пострадала пассажир (ФОТО)

Столкновение произошло 22 мая около 10:00 на ул. Полтавский Шлях, 81.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mazda, Mitsubishi и Geely, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительным данным, медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Geely.
Аварию оформляла следственно-оперативная группа.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: