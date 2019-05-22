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22.05.2019  13:00   

Женщина несла в Россию почти 400 граммов каннабиса

Сегодня в пункте пропуска «Плетеневка» харьковские таможенники обнаружили почти 400 граммов каннабиса.


// ГФС

Во время таможенного контроля гражданка Украины, которая направлялась пешим ходом в Россию, заявила об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе осмотра ее ручной клади было обнаружено пакет с «травкой» весом около 400 граммов, которую женщина пыталась вывезти за границу.

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  наркотики, таможня, харьков
 
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