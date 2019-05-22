Женщина несла в Россию почти 400 граммов каннабиса

Сегодня в пункте пропуска «Плетеневка» харьковские таможенники обнаружили почти 400 граммов каннабиса.
Во время таможенного контроля гражданка Украины, которая направлялась пешим ходом в Россию, заявила об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Однако в ходе осмотра ее ручной клади было обнаружено пакет с «травкой» весом около 400 граммов, которую женщина пыталась вывезти за границу.
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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