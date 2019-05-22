22.05.2019 13:31

Заробитчанин из Харькова оставил кровавый след за границей

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Дзержинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего харьковчанина, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки и еще ряде преступлений, совершенных на территории соседней страны.



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По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, неоднократно судимый житель Харькова поехал за границу, чтобы подзаработать. Мужчина работал на стройке. После окончания очередных работ, работник решил, что с ним не рассчитались должным образом. Чтобы вернуть «долг», мужчина вместе с двумя сообщниками совершил разбойное нападение.



Злоумешленники пришли на объект, где раньше работал обвиняемый. Они били и запугивали рабочих, заставляя их любой ценой вызвать бригадира. Руководитель бригады приехал только на утро следующего дня. Разбойники сразу набросились на мужчину с молотком. Нанеся многочисленных ударов, они требовали отдать им около 70 тыс. грн, однако указанной суммы у него не оказалось. Тогда сообщники забрали у мужчины ювелирные украшения и телефон и, прихватив с собой мобильные некоторых рабочих, уехали с места преступления на угнанном со стройплощадки автомобили.



Кроме того, в этом же населенном пункте они обокрали дом местной жительницы. Из дома женщины воры вынесли 2 электрообогревателя и бойлер.



Еще через два дня обвиняемый совершил очередное преступление. Рецидивист напал на 15-летнюю девушку, которая возвращалась домой поздно вечером. Нападающий подстерег жертву возле гаражей. Он задушил школьницу носком, забрал мобильный телефон и украшения погибшей и убежал.



Вскоре преступник вернулся в Харьков, где почти сразу совершил разбой, за который в октябре 2016-го был осужден Октябрьским районным судом Харькова к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает назначенное наказание.



Злоумышленнику также инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. 6. ч. 2 ст. 115, ч. 3, 4 ст. 187, ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений; разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в помещение, разбой, соединенный с насилием; кража, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище; незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) - все на территории другого государства. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит пожизненное лишение свободы.