Заробитчанин из Харькова оставил кровавый след за границей

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Дзержинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего харьковчанина, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки и еще ряде преступлений, совершенных на территории соседней страны.
По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, неоднократно судимый житель Харькова поехал за границу, чтобы подзаработать. Мужчина работал на стройке. После окончания очередных работ, работник решил, что с ним не рассчитались должным образом. Чтобы вернуть «долг», мужчина вместе с двумя сообщниками совершил разбойное нападение.
Злоумешленники пришли на объект, где раньше работал обвиняемый. Они били и запугивали рабочих, заставляя их любой ценой вызвать бригадира. Руководитель бригады приехал только на утро следующего дня. Разбойники сразу набросились на мужчину с молотком. Нанеся многочисленных ударов, они требовали отдать им около 70 тыс. грн, однако указанной суммы у него не оказалось. Тогда сообщники забрали у мужчины ювелирные украшения и телефон и, прихватив с собой мобильные некоторых рабочих, уехали с места преступления на угнанном со стройплощадки автомобили.
Кроме того, в этом же населенном пункте они обокрали дом местной жительницы. Из дома женщины воры вынесли 2 электрообогревателя и бойлер.
Еще через два дня обвиняемый совершил очередное преступление. Рецидивист напал на 15-летнюю девушку, которая возвращалась домой поздно вечером. Нападающий подстерег жертву возле гаражей. Он задушил школьницу носком, забрал мобильный телефон и украшения погибшей и убежал.
Вскоре преступник вернулся в Харьков, где почти сразу совершил разбой, за который в октябре 2016-го был осужден Октябрьским районным судом Харькова к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает назначенное наказание.
Злоумышленнику также инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. 6. ч. 2 ст. 115, ч. 3, 4 ст. 187, ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений; разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в помещение, разбой, соединенный с насилием; кража, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище; незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) - все на территории другого государства. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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