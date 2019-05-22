Главная Новости Криминал и происшествия На нерестилище под Харьковом задержали очередного браконьера (ФОТО)
22.05.2019  14:01   

На нерестилище под Харьковом задержали очередного браконьера (ФОТО)

21 мая Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Происшествие случилось на реке Оскол, вблизи пгт Купянск-Узловой.

Около часа дня патруль задержал нарушителя, осуществлял ловил рыбу лесковой сеткой. В сетке находились: 38 шт. окуня, 3 линя, 3 серебряных карася, 7 шт. плотвы, 14 шт. красноперки, 1 лещ и 22 густеры. Общий вес выловленного – 9 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3519 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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