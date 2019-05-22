На нерестилище под Харьковом задержали очередного браконьера (ФОТО)

21 мая Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Происшествие случилось на реке Оскол, вблизи пгт Купянск-Узловой.
Около часа дня патруль задержал нарушителя, осуществлял ловил рыбу лесковой сеткой. В сетке находились: 38 шт. окуня, 3 линя, 3 серебряных карася, 7 шт. плотвы, 14 шт. красноперки, 1 лещ и 22 густеры. Общий вес выловленного – 9 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3519 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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