Гражданин Турции пытался вывезти в РФ похищенное в Германии авто

Пограничники Харьковского отряда задержали автомобиль, находившийся в международном розыске.
Вчера в пункт пропуска «Гоптовка» на автомобиле «Volvo» немецкой регистрации прибыл гражданин Турции.
Во время проверки легкового автомобиля сработала база данных Интерпола.
Пограничники заблокировали машину и сообщили о срабатывании сотрудникам Укрбюро Интерпола в г. Киеве, которые подтвердили что иномарка действительно находится в международном розыске с февраля 2019 года и была похищена в Германии.
Транспортное средство 2005 года выпуска пограничники передали представителям Национальной полиции.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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