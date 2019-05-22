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22.05.2019  14:33   

Гражданин Турции пытался вывезти в РФ похищенное в Германии авто

Пограничники Харьковского отряда задержали автомобиль, находившийся в международном розыске.


// dpsu.gov.ua

Вчера в пункт пропуска «Гоптовка» на автомобиле «Volvo» немецкой регистрации прибыл гражданин Турции.

Во время проверки легкового автомобиля сработала база данных Интерпола.

Пограничники заблокировали машину и сообщили о срабатывании сотрудникам Укрбюро Интерпола в г. Киеве, которые подтвердили что иномарка действительно находится в международном розыске с февраля 2019 года и была похищена в Германии.

Транспортное средство 2005 года выпуска пограничники передали представителям Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  угон, пограничники, харьков
 
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