22.05.2019 14:33

Гражданин Турции пытался вывезти в РФ похищенное в Германии авто

Пограничники Харьковского отряда задержали автомобиль, находившийся в международном розыске.



// dpsu.gov.ua

Вчера в пункт пропуска «Гоптовка» на автомобиле «Volvo» немецкой регистрации прибыл гражданин Турции.

Во время проверки легкового автомобиля сработала база данных Интерпола.

Пограничники заблокировали машину и сообщили о срабатывании сотрудникам Укрбюро Интерпола в г. Киеве, которые подтвердили что иномарка действительно находится в международном розыске с февраля 2019 года и была похищена в Германии.



Транспортное средство 2005 года выпуска пограничники передали представителям Национальной полиции.