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22.05.2019  14:19   

Наркоман и алкоголик забил до смерти дядю, изувечив тело горячим утюгом

Суд вынес приговор потерявшему человеческий облик племяннику.


hk.npu.gov.ua
Приговором Московского районного суда г., Харькова 28-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве своего дяди (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, убийцу приговорили к 8,5 годам лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
Мужчины жили в одной квартире. Они часто ссорились из-за того, что осужденный злоупотреблял наркотиками и алкоголем.
 
В день трагедии между ними вновь возник конфликт. Племянник, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, набросился на 53-летнего дяди с кулаками. Он несколько раз ударил родственника в лицо, после чего схватил черенок от швабры и бил им человека, пока не сломал «орудие».
 
Под силой ударов потерпевший упал на диван. Тогда злоумышленник нашел кусок пластиковой палки и стал наносить дяде многочисленные удары по голове. Остановился вор только после того, как жертва перестала подавать признаки жизни.
 
Чтобы убедиться, что дядя умер, осужден включил утюг и прикладывал ее к различным частям тела погибшего.
 
После совершенного убийца позвонил отцу и сообщил о содеянном. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия милицию.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убил дядю, харьков
 
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