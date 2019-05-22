22.05.2019 14:19

Наркоман и алкоголик забил до смерти дядю, изувечив тело горячим утюгом

Суд вынес приговор потерявшему человеческий облик племяннику.



hk.npu.gov.ua

Приговором Московского районного суда г., Харькова 28-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве своего дяди (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, убийцу приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Мужчины жили в одной квартире. Они часто ссорились из-за того, что осужденный злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

В день трагедии между ними вновь возник конфликт. Племянник, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, набросился на 53-летнего дяди с кулаками. Он несколько раз ударил родственника в лицо, после чего схватил черенок от швабры и бил им человека, пока не сломал «орудие».

Под силой ударов потерпевший упал на диван. Тогда злоумышленник нашел кусок пластиковой палки и стал наносить дяде многочисленные удары по голове. Остановился вор только после того, как жертва перестала подавать признаки жизни.

Чтобы убедиться, что дядя умер, осужден включил утюг и прикладывал ее к различным частям тела погибшего.

После совершенного убийца позвонил отцу и сообщил о содеянном. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия милицию.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.