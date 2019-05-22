22.05.2019 15:48

В Харькове пропали два мальчика

Полиция разыскивает Даниила Переходовича и Богдана Ермоленко, сбежавших из больницы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ НАцполиции , Немишлянский отдел разыскивает двух несовершеннолетних, которые ушли из городской больницы №18 и не вернулись.

Вмечсте с Даниилом из больницы сбежал десятилетний Богдан Ермоленко.

Они покинули медицинское учреждение 21 мая. Приметы старшего мальчика: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые короткие волосы. Перед исчезновением был одет в темную футболку и штаны, обут в черные кроссовки.

Приметы второго ребенка: рост 148 сантиметров, светлые волосы, серые глаза. При себе Ермоленко имел рюкзак. В момент ухода был одет в светлую футболку, шорты или брюки, обут в резиновые тапочки. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, сообщить информацию по номеру (057) 93-50-40 или любым другим удобным способом.