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22.05.2019  15:48   

В Харькове пропали два мальчика

Полиция разыскивает Даниила Переходовича и Богдана Ермоленко, сбежавших из больницы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ НАцполиции , Немишлянский отдел разыскивает двух несовершеннолетних, которые ушли из городской больницы №18 и не вернулись. 
 
Один из них - Даниил Переходович 2005 года рождения в апреле 2019 уже сбегал из дома, отправившись в путешествие по Украине, но был найден полицией.  
 
Вмечсте с Даниилом из больницы сбежал десятилетний Богдан Ермоленко.
 
Они покинули медицинское учреждение 21 мая. Приметы старшего мальчика: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые короткие волосы. Перед исчезновением был одет в темную футболку и штаны, обут в черные кроссовки.
 
Приметы второго ребенка: рост 148 сантиметров, светлые волосы, серые глаза. При себе Ермоленко имел рюкзак. В момент ухода был одет в светлую футболку, шорты или брюки, обут в резиновые тапочки. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, сообщить информацию по номеру (057) 93-50-40 или любым другим удобным способом.
Тэги:  пропали мальчики, сбежали, харьков
 
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