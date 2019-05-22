Салтовскую школу эвакуировали из-за взрывчатки (ВИДЕО)

Информация о минировании школы в Московском районе Харькова не подтвердилась
22 мая в 12:17 на электронный адрес ГУ НП в Харьковской области поступило сообщение о закладке взрывчатки в школе № 64 по улице Руслана Плоходько.
По указанному адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Московского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Всего эксперты осмотрели 2000 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 600 человек.
В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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