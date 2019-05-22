Главная Новости Криминал и происшествия Салтовскую школу эвакуировали из-за взрывчатки (ВИДЕО)
22.05.2019  15:59   

Салтовскую школу эвакуировали из-за взрывчатки (ВИДЕО)

Информация о минировании школы в Московском районе Харькова не подтвердилась


// Нацполиция

22 мая в 12:17 на электронный адрес ГУ НП в Харьковской области поступило сообщение о закладке взрывчатки в школе № 64 по улице Руслана Плоходько.

По указанному адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Московского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего эксперты осмотрели 2000 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 600 человек.

В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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