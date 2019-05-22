22.05.2019 15:59

Салтовскую школу эвакуировали из-за взрывчатки (ВИДЕО)

Информация о минировании школы в Московском районе Харькова не подтвердилась



// Нацполиция

22 мая в 12:17 на электронный адрес ГУ НП в Харьковской области поступило сообщение о закладке взрывчатки в школе № 64 по улице Руслана Плоходько.

По указанному адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Московского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего эксперты осмотрели 2000 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 600 человек.

В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



