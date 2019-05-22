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22.05.2019  16:30   

У дебоширов, бросавшихся с вилами на полицейских, нашли дома боеприпасы

Правоохранителей вызвали на конфликт соседей на Балаклейщине.


// Нацполиция

20 мая около 22:35 в полицию обратилась 59-летняя женщина из селе Байрак и пожаловалась на соседей, угрожают ей физической расправой.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Полицейские пытались урегулировать конфликтную ситуацию. Однако, соседи заявительницы - 61-летняя женщина и двое ее сыновей - 41 и 42 лет, вели себя вызывающе и агрессивно. Вместо того, чтобы успокоиться, женщина бросилась в сторону полицейских с вилами, а ее 41-летний сын бросил вилы в сторону правоохранителя. Чтобы прекратить незаконные действия, к дебоширов были применены меры принуждения.

В ходе проведения осмотра домовладения в доме было обнаружено и изъято 4 патрона калибра 7,62 мм и около 200 граммов пороха. Один из сыновей хозяйки пояснил, что боеприпасы он хранил без цели сбыта.

Изъятое направлено на экспертизу.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  драка, патрон, полиция, харьков
 
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