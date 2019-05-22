22.05.2019 19:53
В Харькове девочку ограбил знакомый ее отца (ФОТО)
В Киевском районе Харькова злоумышленник ограбил девочку-подростка.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14-летняя девочка вышла из дома к малознакомому мужчине, который пришел к ее отцу.
Намереваясь позвонить отцу, девушка получила мобильный телефон.
Злоумышленник вырвал из ее рук телефон и сказал, что вернет его отцу девочки по улице Наумовская.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.
Правоохранители обнаружили 32-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает
Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.