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22.05.2019  19:53   

В Харькове девочку ограбил знакомый ее отца (ФОТО)

В Киевском районе Харькова злоумышленник ограбил девочку-подростка.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14-летняя девочка вышла из дома к малознакомому мужчине, который пришел к ее отцу.
 
Намереваясь позвонить отцу, девушка получила мобильный телефон.
 
Злоумышленник вырвал из ее рук телефон и сказал, что вернет его отцу девочки по улице Наумовская.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.
 
Правоохранители обнаружили 32-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает
 
Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, отнял телефон, харьков
 
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