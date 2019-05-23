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23.05.2019  09:50   

За продажу магазина умершей подруги компаньонка встретит в тюрьме восьмой десяток

Прокуратура утвердила обвинение бизнес-вумен, которая путем служебной махинации завладела имуществом магазина совладелицы


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Харьковская местная прокуратура № 6 направила в Харьковский районный суд обвинительный акт в отношении 60-летней женщины, подозреваемой в незаконном завладении средствами в особо крупных размерах, совершенном путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, в девяностые годы женщина вместе с подругой основала малое торговое предприятие, оформили как юридическое лицо. Долгое время они вели совместный бизнес. Фирма развивалась и приобрела магазин в г. Мерефа.

В 2017 компаньонка обвиняемой умерла. Тогда женщина решила завладеть общим имуществом. Она единолично провела собрание участников малого торгового предприятия и исключила умершей подруге из учредителей. Таким образом злоумышленница получила беспрепятственный доступ к распоряжению имуществом предприятия.

Она почти сразу продал магазин в Мерефе. По документам «бизнес-вумен» получила за него чуть больше 100 тыс. грн. Однако по выводам экспертов, недвижимость оценивается почти в 1 900 000. Грн.

Незаконными действиями женщина вызвала наследникам своей компаньонки ущерб на сумму свыше 1 200 000. Грн. (Пропорционально размеру долей в уставном капитале).

Сейчас на спорный магазин по ходатайству прокурора наложен арест.

Согласно санкции статьи, женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, реестр, магазин
 
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