23.05.2019 10:10

Напротив Харьковского Горсовета подожгли элитный внедорожник (ФОТО)

На площади Конституции спасатели ликвидировали пожар в автомобиле «Volkswagen Touareg»



://kh.dsns.gov.ua

22 мая в 18:11 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Volkswagen Touareg», который был припаркован напротив здания № 16 на ул. Конституции в Харькове.

К месту вызова выехало отделение ГСЧС в составе 5 спасателей. На момент их прибытия во внедорожнике горел моторный отсек на площади около 1 кв.м.

Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и уже в 18:42 ликвидировали его.

Сведения о пожаре внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Причина возникновения пожара устанавливается.