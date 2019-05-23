23.05.2019 10:30

Прокуратура Полтавской области задержала начальника отдела ГУ ДФС в Харьковской области на взятке в 45 000 грн (ФОТО)

Харьковский фискал за соответствующую сумму обещал не накладывать взыскание на полтавского бизнесмена.



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22 мая по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Полтавской области следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, при оперативном сопровождения управления защиты экономики в Харьковской области департамента защиты экономики Нацполиции задержали начальника отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Харьковского управления ГУ ДФС в Харьковской области во время получения взятки в сумме 45 000 гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

За указанные средства чиновник обещал местному предпринимателю не применять к нему штрафных санкций и не препятствовать ведению бизнеса. В настоящее время проводятся следственные действия.

«Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.