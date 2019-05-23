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23.05.2019  11:24   

Из окна выпал четырехлетний ребенок (Обновлено, ФОТО)

ЧП произошло на улице Бучмы.


// Facebook/ХС

Около половины восьмого утра 23 мая из окна шестого этажа дома по ул. Бучмы, 50 выпал четырехлетний ребенок.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, мальчика забрала скорая, он в тяжелом состоянии.

Причины падения ребенка неизвестны, подписчики сообщают, что перед падением были слышны сильные крики.

В пресс-службе Нацполиции информацию о произошедшем подтвердили. По предварительным данным, мальчик играл на балконе игрушками, мама в это время спала в комнате. одна игрушка перелетела за перила, ребенок за ней потянулся и выпал из окна. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского ОП. Более подробная информация будет предоставлена позже.



 

Тэги:  выпал из окна, ребенок, харьков
 
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