23.05.2019 11:24

Из окна выпал четырехлетний ребенок (Обновлено, ФОТО)

ЧП произошло на улице Бучмы.



// Facebook/ХС

Около половины восьмого утра 23 мая из окна шестого этажа дома по ул. Бучмы, 50 выпал четырехлетний ребенок.



Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.



По их словам, мальчика забрала скорая, он в тяжелом состоянии.



Причины падения ребенка неизвестны, подписчики сообщают, что перед падением были слышны сильные крики.

В пресс-службе Нацполиции информацию о произошедшем подтвердили. По предварительным данным, мальчик играл на балконе игрушками, мама в это время спала в комнате. одна игрушка перелетела за перила, ребенок за ней потянулся и выпал из окна. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского ОП. Более подробная информация будет предоставлена позже.





