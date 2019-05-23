Из окна выпал четырехлетний ребенок (Обновлено, ФОТО)

ЧП произошло на улице Бучмы.
Около половины восьмого утра 23 мая из окна шестого этажа дома по ул. Бучмы, 50 выпал четырехлетний ребенок.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, мальчика забрала скорая, он в тяжелом состоянии.
Причины падения ребенка неизвестны, подписчики сообщают, что перед падением были слышны сильные крики.
В пресс-службе Нацполиции информацию о произошедшем подтвердили. По предварительным данным, мальчик играл на балконе игрушками, мама в это время спала в комнате. одна игрушка перелетела за перила, ребенок за ней потянулся и выпал из окна. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского ОП. Более подробная информация будет предоставлена позже.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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