23.05.2019 11:42

Фискалы накрыли конвертационный центр с оборотом почти 200 миллионов (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 млн грн.



//kh.sfs.gov.ua

Группа лиц оказывала пособничество предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.



Мошенники формировали налогового кредита по НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных в том числе в СХД-импортеров и других предприятий реального сектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания, техникой.



В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров, приобретенных транзитными СХД, с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей «конвертационного центра».



Услуги конвертационного центра оплачивались в размере 12% от обналиченной суммы.



Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного, было проконвертировано почти 200 млн.грн.



По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов из незаконного оборота изъято 1 млн 74 тыс. гривен, 60,9 тыс. долларов США, 30,7 тыс. евро (эквивалент 3 млн 590 тыс. грн) наличными, 2 печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, 3 единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.



Следствие продолжается.