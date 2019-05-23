Фискалы накрыли конвертационный центр с оборотом почти 200 миллионов (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 млн грн.
Группа лиц оказывала пособничество предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.
Мошенники формировали налогового кредита по НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных в том числе в СХД-импортеров и других предприятий реального сектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания, техникой.
В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров, приобретенных транзитными СХД, с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей «конвертационного центра».
Услуги конвертационного центра оплачивались в размере 12% от обналиченной суммы.
Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного, было проконвертировано почти 200 млн.грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов из незаконного оборота изъято 1 млн 74 тыс. гривен, 60,9 тыс. долларов США, 30,7 тыс. евро (эквивалент 3 млн 590 тыс. грн) наличными, 2 печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, 3 единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.
Следствие продолжается.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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