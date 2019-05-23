Запасливый житель Харьковщины нашел в лесополосе патроны

37-летний житель Красноградского района хранил дома боеприпасы.
Сотрудники криминальной полиции обнаружили у мужчины корпус ручной наступательной гранаты «РГД-5» и 25 патронов калибра 5,6 мм при проведении профилактических мероприятий на территории района.
Как пояснил правонарушитель, боеприпасы он нашел в лесополосе возле города Красноград около двух месяцев назад и хранил по месту своего проживания без надобности.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
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Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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