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23.05.2019  13:32   

Запасливый житель Харьковщины нашел в лесополосе патроны

37-летний житель Красноградского района хранил дома боеприпасы.


// Нацполиция

Сотрудники криминальной полиции обнаружили у мужчины корпус ручной наступательной гранаты «РГД-5» и 25 патронов калибра 5,6 мм при проведении профилактических мероприятий на территории района.

Как пояснил правонарушитель, боеприпасы он нашел в лесополосе возле города Красноград около двух месяцев назад и хранил по месту своего проживания без надобности.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  патроны, полиция, харьков
 
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