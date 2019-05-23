23.05.2019 13:32

Запасливый житель Харьковщины нашел в лесополосе патроны

37-летний житель Красноградского района хранил дома боеприпасы.



// Нацполиция

Сотрудники криминальной полиции обнаружили у мужчины корпус ручной наступательной гранаты «РГД-5» и 25 патронов калибра 5,6 мм при проведении профилактических мероприятий на территории района.



Как пояснил правонарушитель, боеприпасы он нашел в лесополосе возле города Красноград около двух месяцев назад и хранил по месту своего проживания без надобности.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.