Главная Новости Криминал и происшествия Госисполнитель попался на взятке в две тысячи долларов
23.05.2019  12:29   

Госисполнитель попался на взятке в две тысячи долларов

Начальник межрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области требовал 2000 долларов США за снятие ареста с квартиры без соответствующего решения суда.


// Нацполиция

Часть средств, а именно 1800 долларов США, была перечислена на указанный чиновником счет 20 мая.

22 мая работники полиции задержали 38-летнего правонарушителя во время получения второй части средств в размере 200 долларов США.

Оперативные действия проводились следователями отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по месту работы и жительства задержанного продолжаются обыски. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно санкции ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит наказание в виде лишение на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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