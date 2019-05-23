Госисполнитель попался на взятке в две тысячи долларов

Начальник межрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области требовал 2000 долларов США за снятие ареста с квартиры без соответствующего решения суда.
Часть средств, а именно 1800 долларов США, была перечислена на указанный чиновником счет 20 мая.
22 мая работники полиции задержали 38-летнего правонарушителя во время получения второй части средств в размере 200 долларов США.
Оперативные действия проводились следователями отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время по месту работы и жительства задержанного продолжаются обыски. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Согласно санкции ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит наказание в виде лишение на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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