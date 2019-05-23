23.05.2019 12:21

На Салтовке ребенок выпал из окна: подробности от полиции (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства падения ребенка из балконного окна многоэтажки.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии на улице Бучмы поступило в полицию 23 мая в 7:56.



Предварительно установлено, что 2-летний мальчик, проснувшись утром, когда его родители и 6-летний брат спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник, потянулся за ней и, не удержав равновесие, выпал из балконного окна шестого этажа.



Благодаря действиям 50-летнего прохожего, который попытался подхватить ребенка, мальчик остался жив. Его доставили в больницу скорой неотложной помощи, где он был прооперирован. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.