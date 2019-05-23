23.05.2019 14:00

Угонщик «Москвича» прокатился до забора на соседней улице

В Харьковской области задержан парень, который завладел чужим автомобилем.



// Нацполиция

21 мая в полицию обратился 53-летний житель поселка Васищево с заявлением, что кто-то угнал его стоящий на улице автомобиль «Москвич».



Во время розыскных мероприятий полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а транспортное средство обнаружили на соседней улице.



Как выяснилось, злоумышленник увидел незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись случаем, решил покататься, но не справился с управлением и въехал в забор.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.