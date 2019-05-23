Рыбоохранный патруль ловил нарушителей на рынке Барабашово (ФОТО)

За день изъято 10 единиц запрещенных орудий лова.
22 мая инспектор Харьковского рыбоохранного патруля во время проведения мероприятий по выявлению и предотвращению торговли запрещенными орудиями лова задокументировал два случая реализации запрещенных орудий лова. Нарушение зафиксировано на торговой площадке «Барабашово».
У двух граждан обнаружено 10 единиц запрещенных орудий лова. Общая длина изъятых орудий лова составила 800 метров. Своими действиями лица нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».
На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова патрульным изъяты.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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