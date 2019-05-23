23.05.2019 13:26

Воевал на стороне ДНР и хранил полторы сотни патронов

Под Харьковом вынесли приговор бойцу ДНР.



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Как сообщает Прократура, Чугуевский городской суд Харьковской области признал виновным 42-летнего местного жителя в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины) и незаконном ношении, хранении, приобретении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины) .

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчина осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Установлено, что в марте 2015 года мужчина поступил в один из незаконных вооруженных формирований террористической организации «Донецкая Народная Республика». Его назначили бойцом в звании рядовой в бригаде мотострелкового батальона, который дислоцировался в г.. Горловке. Мужчине незаконно передали в пользование автомат «Калашникова», патроны к нему и боеприпасы. Выдали форменную одежду и военное снаряжение.

Кроме обустройства окопов и блиндажей и дежурство на блокпостах, в обязанности злоумышленника входило осуществление фильтрационных мероприятий с целью выявления лиц, которые не поддерживают идею создания и функционирования террористической организации «ДНР», и их нейтрализации. Кроме того человек осуществлял наблюдение за передвижением военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

С подконтрольной боевикам территории он незаконно привез 140 боевых патронов, которые хранил по месту жительства. Их было изъято во время проведения санкционированного судом обыска.

Справка:

В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.