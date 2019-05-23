23.05.2019 13:49

Матч Шахтер-Динамо: без эксцессов, 12 обращений и 4 госпитализации

Футбольная битва прошла прошел без грубых нарушений правопорядка.



hk.npu.gov.ua

22.мая.2019 года состоялся футбольный матч «Шахтер-Динамо» со счетом 1:1 игра закончилась ничьей.

Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители приложили максимум усилий, чтобы участники спортивного праздника чувствовали себя в безопасности.

Напомним, 23 мая на стадионе «Металлист» состоялась игра между командами «Шахтер» и «Динамо», по которой наблюдали более 30 000 болельщиков.

После завершения футбольного матча посетителей мероприятия ждал праздничный концерт с участием звезд украинского шоу-бизнеса.

За охраной общественного порядка следили более 2 тысяч правоохранителей, среди которых 1490 работников Нацполиции, а также 350 военнослужащих и курсантов Нацгвардии, 250 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Патрульная полиция обеспечивала безопасность дорожного движения вблизи стадиона «Металлист» и на прилегающих к нему улицах.

Благодаря принятым мерам нарушений правопорядка не допущено.

Перед началом спортивного матча полицейские осуществляли досмотр болельщиков при входе на стадион, во время которого в двух харьковчан были изъяты петарды. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 595 до 900 гривен с конфискацией пиротехнических средств.

Как информирует КЗЗ Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Медицинское обслуживание мероприятия, как всегда обеспечивали бригады Е (Н) МД.

Всего во время матча было 12 обращений, из них 4 госпитализации в медицинские учреждения города.