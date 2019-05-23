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23.05.2019  13:49   

Матч Шахтер-Динамо: без эксцессов, 12 обращений и 4 госпитализации

Футбольная битва прошла прошел без грубых нарушений правопорядка.


hk.npu.gov.ua
22.мая.2019 года состоялся футбольный матч «Шахтер-Динамо» со счетом 1:1 игра закончилась ничьей. 
 
Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители приложили максимум усилий, чтобы участники спортивного праздника чувствовали себя в безопасности.
 
Напомним, 23 мая на стадионе «Металлист» состоялась игра между командами «Шахтер» и «Динамо», по которой наблюдали более 30 000 болельщиков.
 
После завершения футбольного матча посетителей мероприятия ждал праздничный концерт с участием звезд украинского шоу-бизнеса.    
 
За охраной общественного порядка следили более 2 тысяч правоохранителей, среди которых 1490 работников Нацполиции, а также 350 военнослужащих и курсантов Нацгвардии, 250 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.
 
Патрульная полиция обеспечивала безопасность дорожного движения вблизи стадиона «Металлист» и на прилегающих к нему улицах.
 
Благодаря принятым мерам нарушений правопорядка не допущено.
 
Перед началом спортивного матча полицейские осуществляли досмотр болельщиков при входе на стадион, во время которого в двух харьковчан были изъяты петарды. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 595 до 900 гривен с конфискацией пиротехнических средств. 
 
Как информирует КЗЗ Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф,  Медицинское обслуживание мероприятия, как всегда обеспечивали бригады Е (Н) МД. 
 
Всего во время матча было 12 обращений, из них 4 госпитализации в медицинские учреждения города.
Тэги:  футбол, медики и полиция, харьков
 
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