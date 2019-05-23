Главная Новости Криминал и происшествия Перед заправкой столкнулись ВАЗ и ЗАЗ (ФОТО)
23.05.2019  15:33   

Перед заправкой столкнулись ВАЗ и ЗАЗ (ФОТО)

В результате аварии никто не пострадал.


// Нацполиция

23 мая в 8:18 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Старый Салтов на автодороге Харьков-Волчанск произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как выяснили полицейские, вблизи автозаправочной станции 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении транспортному средству «ЗАЗ Таврия», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП никто из граждан не травмировался, машины получили механические повреждения.

Работники Волчанского отдела полиции составили в отношении водителя «ВАЗ» протокол по ст. 124 КУоАД. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Криминал и происшествия Тройное ТП на Полтавском Шляхе: пострадала пассажир (ФОТО) 22.05 Криминал и происшествия Лихач на «копейке» сбил женщину-пешехода (ФОТО) 22.05 Криминал и происшествия Возобновлено расследование производства автотехнической экспертизы по делу о смертельном ДТП в центре Харькова
 
 

Видео

Футбольный сезон гранды Украины завершили мировой ничьей. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 