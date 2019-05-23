23.05.2019 15:33

Перед заправкой столкнулись ВАЗ и ЗАЗ (ФОТО)

В результате аварии никто не пострадал.



// Нацполиция

23 мая в 8:18 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Старый Салтов на автодороге Харьков-Волчанск произошло дорожно-транспортное происшествие.



Как выяснили полицейские, вблизи автозаправочной станции 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении транспортному средству «ЗАЗ Таврия», который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП никто из граждан не травмировался, машины получили механические повреждения.



Работники Волчанского отдела полиции составили в отношении водителя «ВАЗ» протокол по ст. 124 КУоАД. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.