Перед заправкой столкнулись ВАЗ и ЗАЗ (ФОТО)

В результате аварии никто не пострадал.
23 мая в 8:18 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Старый Салтов на автодороге Харьков-Волчанск произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как выяснили полицейские, вблизи автозаправочной станции 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении транспортному средству «ЗАЗ Таврия», который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП никто из граждан не травмировался, машины получили механические повреждения.
Работники Волчанского отдела полиции составили в отношении водителя «ВАЗ» протокол по ст. 124 КУоАД. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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