В Харьковском СИЗО едва не подали наркоту на десерт

Сотрудники госучреждения пресекли попытку передать запрещенные предметы под видом сгущённого молока.
22 мая 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при досмотре посылки, поступившей заключенному С. от гражданина В., в середине двух пластиковых емкостей со сваренным сгущенным молоком было обнаружено два полиэтиленовых свертка с веществом зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожей на наркотическое средство.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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