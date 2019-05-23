23.05.2019 16:26

В Харьковском СИЗО едва не подали наркоту на десерт

Сотрудники госучреждения пресекли попытку передать запрещенные предметы под видом сгущённого молока.



// facebook

22 мая 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при досмотре посылки, поступившей заключенному С. от гражданина В., в середине двух пластиковых емкостей со сваренным сгущенным молоком было обнаружено два полиэтиленовых свертка с веществом зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожей на наркотическое средство.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.