Мужчина покончил с собой, бросившись с моста

Умерший оставил записку.
Инцидент произошел 22 мая около 17:37 в Холодногорском районе города на улице Подгорной, сообщил NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным силовиков, житель Черкасской Лозовой 1962 года рождения сбросился с моста, пролегающего над рекой.
Эксперты обнаружили на трупе повреждения, характерные для падения с высоты. После предварительного осмотра тело передали в морг.
О произошедшем силовики сообщили родственникам погибшего.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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