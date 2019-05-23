Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина покончил с собой, бросившись с моста
23.05.2019  16:30   

Мужчина покончил с собой, бросившись с моста

Умерший оставил записку.


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Инцидент произошел 22 мая около 17:37 в Холодногорском районе города на улице Подгорной, сообщил NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным силовиков, житель Черкасской Лозовой 1962 года рождения сбросился с моста, пролегающего над рекой.

Эксперты обнаружили на трупе повреждения, характерные для падения с высоты. После предварительного осмотра тело передали в морг.

О произошедшем силовики сообщили родственникам погибшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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