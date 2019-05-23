В центре Харькова найдены человеческие останки

Находка относится ко временам Второй мировой войны.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, 22 мая 2019 в 15:55 при установлении новых опор освещения по улице Скрипника, 4 в Харькове обнаружены человеческие останки вероятно времен II-й Мировой войны.
Человеческие останки направлены в морг.
Проверка продолжается.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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