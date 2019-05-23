Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова найдены человеческие останки
23.05.2019  16:49   

В центре Харькова найдены человеческие останки

Находка относится ко временам Второй мировой войны.


facebook.com

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, 22 мая 2019 в 15:55 при установлении новых опор освещения по улице Скрипника, 4 в Харькове обнаружены человеческие останки вероятно времен II-й Мировой войны.

Человеческие останки направлены в морг.

Проверка продолжается.

Тэги:  труп, останки, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Криминал и происшествия Женский труп за Дворцом Спорта: полиция определяет личность умершей (ФОТО) 18.05 Криминал и происшествия На заброшенной стройке за Дворцом спорта нашли труп 06.05 Криминал и происшествия В центре посреди улицы - труп (фото)
 
 

Видео

Питомцы Харьковского зоопарка побывали в гостях у школьников. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 