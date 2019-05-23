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23.05.2019  17:19   

Труп в машине обнаружен на оживленном салтовском перекрестке (ФОТО)

По предварительным данным, причина смерти - передозировка наркотиков.


//t.me
Как сообщили соцсети, сегодня, 23 мая в Харькове на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Гвардейцев-Широнинцев в машине обнаружили труп мужчины.
 
Об этом сообщили очевидцы одного из городских Telegram-каналов.
 
Согласно появившемся данным умерший - темнокожий мужчиной.
 
По предварительным данным, на заднем сидении был найден шприц, а на теле 31-летнего харьковчанина - следы инъекций.
 
В связи с этим силовики предполагают, что гражданин скончался из-за передозировки наркотиков.
 
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.
 
В полиции пообещали прокомментировать инцидент позже.
Тэги:  смерть, труп в машине, харьков
 
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