23.05.2019 17:19

Труп в машине обнаружен на оживленном салтовском перекрестке (ФОТО)

По предварительным данным, причина смерти - передозировка наркотиков.



//t.me

Как сообщили соцсети, сегодня, 23 мая в Харькове на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Гвардейцев-Широнинцев в машине обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщили очевидцы одного из городских Telegram-каналов.

Согласно появившемся данным умерший - темнокожий мужчиной.

По предварительным данным, на заднем сидении был найден шприц, а на теле 31-летнего харьковчанина - следы инъекций.

В связи с этим силовики предполагают, что гражданин скончался из-за передозировки наркотиков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

В полиции пообещали прокомментировать инцидент позже.