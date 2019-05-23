23.05.2019 18:31

Инженер ограбил станцию мобильной связи на 100 тысяч гривен

В результате преступления несколько населенных пунктов остались без мобильной связи и интернета.



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Как сообщает Прокуратура, Изюмская местная прокуратура доказала в суде вину 28-летнего мужчину в краже с проникновением (ч. 3 ст. 185 УК Украины) на одной из базовых станций мобильной связи Двуречанского района.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик, произошло вблизи одного из сел района в феврале 2019 года. Злоумышленник - бывший инженер по организации, эксплуатации и ремонту базовых станций мобильной связи одного из мобильных операторов, на собственном автомобиле ночью приехал к базовой станции.

Он повредил металлический забор, проник на территорию станции, отключил сигнализацию и с помощью отмычки открыл металлические шкафы управления башней.

Оттуда злоумышленник похитил 12 аккумуляторных батарей стоимостью почти 110 тыс. грн.

Вследствие кражи без мобильной связи и интернета остались около тысячи жителей района.

Разоблачили злоумышленника при попытке вывезти похищенное.

Учитывая смягчающие обстоятельства, среди которых: искреннее раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и добровольное и полное возмещение нанесенного ущерба, Двуреченский районный суд Харьковской области назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.