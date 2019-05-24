24.05.2019 12:19

Воришка соблазнился плитой и попался: приговор вынесен

Под Харьковом вору вынесен приговор.



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Харьковский районный суд Харьковской области вынес приговор воришке.

По данным следствия, днем в середине сентября 2018 года преступник пришел к домовладению, убедившись, что за его действиями никто из посторонних лиц не наблюдает, прошел через входную калитку на территорию двора и похитил чугунную плиту на две конфорки размером 46Х76 см стоимостью 675 гривен.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства вор полностью признал свою виновность и искренне раскаялся

Свой поступок объяснил тем, что увидев, что хозяев домовладения не было дома, со двора похитил чугунную плиту, которую в дальнейшем сдал на металлолом.

Так как он ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит, суд, ссчитает необходимым и достаточным назначить наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 (восемьсот пятьдесят) гривен, а ткже взыскать с ОСОБА_1 в пользу государства затраты на привлечение эксперта по проведению судебной товароведческой экспертизы в сумме 572 гривен.