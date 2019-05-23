23.05.2019 20:48

Взрывчатку ищут в аэропорту, на Южном вокзале и в 23 торговых центрах

Полиция проверяет сообщение о «заминировании» 25 объектов в Харькове



// Facebook

Сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорта и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30.

На место происшествия выехала следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Проводится эвакуация граждан.



Специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.



