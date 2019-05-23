Взрывчатку ищут в аэропорту, на Южном вокзале и в 23 торговых центрах

Полиция проверяет сообщение о «заминировании» 25 объектов в Харькове
Сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорта и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30.
На место происшествия выехала следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Проводится эвакуация граждан.
Специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажн.:
давл.:
ветер: