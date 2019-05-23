Главная Новости Криминал и происшествия Взрывчатку ищут в аэропорту, на Южном вокзале и в 23 торговых центрах
23.05.2019  20:48   

Взрывчатку ищут в аэропорту, на Южном вокзале и в 23 торговых центрах

Полиция проверяет сообщение о «заминировании» 25 объектов в Харькове


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Сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорта и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30.

На место происшествия выехала следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Проводится эвакуация граждан.

Специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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