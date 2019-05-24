24.05.2019 10:15

Три десятка пожарных тушили частный особняк под Харьковом (ФОТО)

Спасателей вызвали соседи, которые видели большое зарево, охватившее двухэтажный жилой дом.



// ГСЧС

Вызов поступил 23 мая в 17:40. Сообщили о пожаре на территории частного домовладения в селе Ольховка Харьковского района.



2 автоцистерны 8-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС из Харькова немедленно прибыли на место вызова. Сообщение о пожаре оказалось запоздалым, потому что на тот момент в объеме двухэтажного дома горел гараж, баня, комната отдыха и деревянная лестница на второй этаж на общей площади около 250 кв.м. Разведкой было установлено отсутствие людей внутри дома. Кроме того, пламя перекинулось на крышу соседнего дома, который горел на площади 30 кв.м.



Учитывая сложность ситуации, руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы. Всего в ликвидации этого пожара принимали участие 6 пожарных расчетов из 6 единицами специальной техники и 28 спасателей.



Подав 6 пожарных стволов на тушение огня, в 18:47 спасатели локализовали пожар, а в 21:02 полностью ликвидировали его.



Причина возникновения пожара устанавливается.



